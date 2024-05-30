شكرا لقرائتكم خبر عن مهرجان روتردام للفيلم العربي يحتفي بفلسطين ويعرض فيلمى "الأستاذ" و " لد" والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - تنطلق اليوم الخميس فعاليات الدورة الـ 24 من مهرجان روتردام للفيلم العربي، في هولندا والذي يستمر حتى يوم 2 يونيو المقبل، ووقع اختيار إدارة مهرجان روتردام للفيلم العربي عرض أثنين من الأفلام الفلسطينية احتفاءا بالسينما التي تناقش القضية الفلسطينية وهما فيلم "الأستاذ"، من إخراج فرح نابلسي يتناول بعمق الإحباطات اليومية وحالة الغضب الذي يعيشه الفلسطينيون ويوضح تأثير الحياة في بيئة يسيطر فيها أفراد يحملون أسلحة نارية ويملون على الأفراد ما يفعلونه وما لا يفعلونه أو كيف يمكنهم أن يعيشوا حياتهم.

كما يعرض أيضا الفيلم التسجيلي الفلسطيني "لد" إخراج رامي يونس وسارة فريدلاند، يتتبع العمل في إطار وثائقي قصة مدينة (لد)، والتي كانت يومًا ما تربط فلسطين بالعالم، ثم تبخرت تدريجيًا بعد الاحتلال الإسرائيلي للأراضي الفلسطينية في عام 1948.



ومن المقرر أن يكرم مهرجان روتردام للفيلم العربي النجم المصري أحمد حلمي والفنان السوري الكبير دريد لحام، تقديرًا لمساهمته الفنية الكبيرة في عالم السينما العربية فدريد لحام، الذي يُعتبر أيقونة في الكوميديا العربية، قدم خلال مسيرته أعمالًا تناولت بعمق قضايا اجتماعية وسياسية معقدة من خلال عدسة فنية جريئة ومبتكرة، ويعرض المهرجان فيلم دريد لحام "يومين"، حيث ينافس في مسابقة الأفلام الطويلة وهو أحدث إنتاجات المؤسسة العامة للسينما، من بطولة دريد لحام وإخراج باسل الخطيب بمناسبة تكريمه والفيلم يتناول حالة عن العنف الأسري في المجتمع السوري ويحكي قصة رجل يعيش أوضاعا اجتماعية واقتصادية صعبة، ما يدفع ابنته نغم وابنه صباح للهرب بعيدا عن المنزل.

الفيلم من بطولة دريد لحام والأطفال شهد الزلق وجاد دباغ والممثلين حازم زيدان ونجاح مختار ورنا شميس.