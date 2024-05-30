شكرا لقرائتكم خبر عن رحاب الجمل شقيقة إيمان العاصى فى مسلسل برغم القانون والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - تشارك الفنانة رحاب الجمل في بطولة مسلسل برغم القانون بطولة الفنانة إيمان العاصى، المقرر عرضه في موسم الاوف سيزون، من تأليف نجلاء الحدينى، وإخراج شادى عبد السلام، حيث تقدم رحاب الجمل شخصية جديدة عليها في العمل الذى تدور أحداثه في إطار من التشويق والإثارة، وتقدم رحاب شخصية شقيقة ايمان العاصى فى أحداث المسلسل .

مسلسل برغم القانون إنتاج شركة فنون مصر للمنتجين ريمون مقار ومحمد محمود عبد العزيز، ويشارك فى بطولته هانى عادل، فرح يوسف، محمد القس، جورى بكر، ويواصل صناعه التعاقد مع باقى الفنانين المشاركين في البطولة تمهيدًا لبدء التصوير للعرض في موسم الأوف سيزون على إحدى قنوات المتحدة للخدمات الإعلامية.

يشار إلى أن رحاب الجمل شاركت في رمضان الماضى بعملين أولهم بيت الرفاعى مع الفنان أمير كرارة، وشارك في بطولة المسلسل كلا من أحمد فؤاد سليم، أحمد رزق، ملك قورة، جنيا المصرى، وعدد كبير من الفنانين، إخراج أحمد نادر جلال، كما شاركت في بطولة مسلسل صدفة وشارك في بطولته كلا من خالد الصاوى، وعصام السقا وآخرون، إخراج سامح عبد العزيز.