شكرا لقرائتكم خبر عن أميرة العايدي عن مشاركتها فى فيلم جبل الحريم: الورق شجعنى على قبول الدور والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - كشفت الفنانة أميرة العايدي عن تفاصيل مشاركتها في فيلم "جبل الحريم"، الذي تكسر به غيابها عن السينما، منذ آخر مشاركة لها في فيلم "صابر وراضي" عام 2020، إذ تجسد دور شخصية صعيدية غامضة.

وأعربت أميرة العايدي عن سعادتها بالدور الذي تقوم به، وبالمشاركة في العمل، مشيرة أن ورق الفيلم شجعها على قبوله، بالإضافة إلى مخرج الفيلم حسام سلامة، الذي يعد العمل أول فيلم من إخراجه.

وتابعت لـ ”الخليج 365”: "فرحانة جدا إني مع حسام سلامة وواخدة منه طاقة حلوة جدا، لأن الورق مكتوب كويس"، لافتة إلى اعتماد الفيلم على البطلات السيدات أضافة منافسة فنية قوية.

فيلم جبل الحريم يعتمد على البطولة النسائية حيث يضم فى قائمة بطلاته كلاً من: سوسن بدر، نسرين أمين، وفاء عامر، نهال عنبر، إنجي وجدان، نانسي صلاح، إلهام عبد البديع، أميرة العايدي، ندى بهجت وعدد آخر من الفنانات، والفيلم من تأليف فتحى الجندي وإخراج حسام سلامة.

يذكر أن آخر أعمال أميرة العايدي مسلسل "بين السما والأرض"، الذي عرض عام 2021، وقام ببطولته كل من: هاني سلامة، درة، سوسن بدر، أحمد بدير، محمد لطفي، ندى موسى، وغيرهم من الفنانين، والعمل إخراج محمد جمال العدل.