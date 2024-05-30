رانيا فريد شوقي تتالق بإطلالتين بالأحمر

ميرنا وليد - بيروت - شاركت الممثلة المصرية رانيا فريد شوقي متابعيها مجموعة صور جديدة لأحدث جلسة تصوير خضعت لها.

وخطفت رانيا الانظار بظهورها بالصور بإطلالتين باللون الأحمر، من تصميم محمود غالي.

وظهرت رانيا بإطلالتها الأولى بفستان طويل جاء ضيقا من الأعلى ومحدد الخصر وبدون حمالات، أما الجزء السفلي فجاء واسعا ومزينا بالورود. وأكملت رانيا إطلالتها بقبعة حمراء.

أما الفستان الثاني فجاء بقصة ضيقة تعانق الجسد، ومعتدل الطول وبقصة الأوف شولدر، كما جاء من خامة المخمل.

ومن الناحية الجمالية، اختارت رانيا تسريحة شعر بسيطة، إذ تركت شعرها منسدلا على كتفيها مع تموجات بسيطة، واختارت مكياجا ناعما أبرز ملامحها.

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