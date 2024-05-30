خاص وبالفيديو - أحمد ماضي وهلا المر ووسام الأمير وغيرهم يودعون الشاعر محمد ماضي بكلمات مؤثرة

ميرنا وليد - بيروت - رحل الشاعر اللبناني محمد أحمد ماضي والد الشاعر اللبناني أحمد ماضي، وتمت الصلاة على جثمان الراحل بعد صلاة الظهر يوم الثلاثاء في جامع البساتين - دوار شاتيلا، ليوارى الثرى بعدها في مدافن الأوقاف الإسلامية الجديدة.



وتم تقبل التعازي يوم الثلاثاء بعد الدفن للنساء والرجال في منزله الكائن في برج أبي حيدر، أما في اليوم الثاني فتم تقبل التعازي في قاعة ذي النورين -بشارة الخوري بعد صلاة العصر، حيث تواجد عدد من الوجوه المعروفة الذي حضروا للتعزية بينهم سفيرة الإعلام الهادف الإعلامية هلا المر والممثل باسم مغنية والملحن هشام بولس والفنان صبحي توفيق والفنان مايز البياع والفنان مروان الشامي والفنان وسام الأمير والممثل جاد أبو علي وكان لموقعنا لقاءات معهم.

كما كان لموقعنا مقابلة مع الشاعر أحمد ماضي.

يذكر أن التعازي تقبل أيضاً اليوم في قاعة ذي النورين -بشارة الخوري بعد صلاة العصر ويومي الجمعة والسبت في قاعة مسجد الزعتري - شارع رياض الصلح - صيدا بعد صلاة العصر.

موقع الخليج 365 يتقدم بالتعازي لـ ماضي بوفاة والده، نسأل الله أن يرحمه ويسكنه فسيح جناته، وأن يلهم أهله وذويه الصبر والسلوان.

ونرفق لكم فيديو عن تفاصيل اليوم الثاني من العزاء: