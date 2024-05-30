حدادًا على شهداء فلسطين.. شذى حسون تؤجل طرح ألبومها الجديد

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب - معتز عباس:

أعلنت المطربة شذى حسون تأجيل طرح ألبومها الجديد حدادًا على شهداء قطاع غزة في فلسطين.

ونشرت شذى حسون، بوستر الألبوم، عبر حسابها على موقع "انستجرام"، وعلقت: "حدادا على الأوضاع في فلسطين سوف يتم تأجيل إطلاق الألبوم لإشعار آخر".

وكانت المطربة العراقية أصدرت في وقت سابق أحدث أغانيها بعنوان "كان واضح"، على موقع الفيديوهات يوتيوب ومنصة الموسيقى.

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