شكرا لقرائتكم خبر عن هانى عادل يشارك في بطولة مسلسلين مع خالد النبوى وإيمان العاصى والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - يشارك الفنان هانى عادل في بطولة مسلسلين في موسم الأوف سيزون دفعة واحدة، حيث بدأ تصوير مسلسل "سراب" بطولة النجم خالد النبوى ويسرا اللوزى، والمكون من 10 حلقات، تـأليف هشام هلال وإخراج أحمد خالد، حيث بدأ صناع العمل تصوير المسلسل أمس في الديكور الأساسى للمسلسل، والذى تدور أحداثه في إطار من التشويق والإثارة.

كما تعاقد هانى عادل مؤخرا على المشاركة في بطولة مسلسل "برغم القانون" بطولة الفنانة إيمان العاصى، والذى يعد أولى بطولاتها في الدراما المصرية، من تأليف نجلاء الحدينى، وإخراج شادى عبد السلام، وإنتاج فنون مصر، ويشارك في بطولته كلا من رحاب الجمل وجورى بكر وأخرون.

وفى سياق متصل، ينتظر هانى عادل عرض مسلسل بنون بمشاركة كلا من بسنت شوقى محمود حجازى ويارا عزمى، وعدد من الفنانين، تأليف اسد فولدكار، وإخراج رفيق القاضي.