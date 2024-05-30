دوا ليبا تدعو لوقف إطلاق النار في غزة: لا يمكن تبرير حرق الأطفال

بيروت - سلوى ياسين - متابعة بتجــرد: دعت نجمة البوب ​​دوا ليبا مجدداً، الثلاثاء، إلى وقف فوري للحرب الإسرائيلية على غزة.

وقالت ليبا في منشور على موقع إنستغرام يوم الثلاثاء والذي جاء جنبًا إلى جنب مع رسم بياني لمجموعة Artists4Ceasefire، وفقًا لمنافذ متعددة: “لا يمكن تبرير حرق الأطفال أحياءً أبدًا”. العالم كله يتحرك لوقف الإبادة الجماعية. من فضلكم أظهروا تضامنكم مع غزة”.

وكانت ليبا، جنبًا إلى جنب مع العديد من موسيقيي البوب ​​مثل سيلينا جوميز وزين مالك وفرقة MUNA، قد وقعت سابقًا على رسالة مفتوحة من Artists4Ceasefire موجهة إلى الرئيس الأمريكي جو بايدن والتي تدعو إلى “وقف فوري للتصعيد ووقف إطلاق النار في غزة وإسرائيل قبل فقدان حياة أخرى”.

وفي مقابلة مع مجلة رولينغ ستون نُشرت في شهر يناير، قالت ليبا إنه “لا يوجد عدد كافٍ من قادة العالم الذين يتخذون موقفًا ويتحدثون عن الأزمة الإنسانية التي تحدث، ووقف إطلاق النار الإنساني الذي يجب أن يحدث” في غزة”.