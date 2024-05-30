عزاء الفنان اللبناني فؤاد شرف الدين في بيروت.. اليوم

ياسر رشاد - القاهرة - تتلقى أسرة الفنان اللبناني فؤاد شرف الدين، عزاء الراحل اليوم، الخميس، الذي رحل عن عالمنا أول أمس الثلاثاء، بعد صراع مع المرض.

وأكدت أسرة الفنان الراحل، تلقي العزاء اليوم الخميس، في منزل العائلة بالعاصمة اللبنانية بيروت، شارع مار إلياس الرئيسي.

من هو فؤاد شرف الدين؟

يذكر أن النجم اللبناني فؤاد شرف الدين، كان يعاني منذ فترة من بعض الآلام في الكلى، وبعد تماثله للشفاء ومشاركته في بعض الأعمال اللبنانية خلال الفترة الماضية، انتكست حالته الصحية، وتم الكشف عن إصابته بورم في المخ، وبعد خضوعه لجراحة لاستئصاله وتحسن حالته الصحية، تدهورت مرة أخرى بسبب حاجته إلى نقل دم، وتوفى داخل المستشفى في بيروت أثناء محاولة إسعافه.

وكان أعلن خبر وفاته الفنان نعمة بدوى نقيب الفنانين اللبنانيين، حيث كتب عبر حسابه على "فيس بوك": "غيب الموت النجم الكبير الكابتن فؤاد شرف الدين، الذى أثرى السينما اللبنانية بالعديد من الأفلام وكذلك الشاشة الصغيرة بالعديد من المسلسلات".

وتابع: "كان دائماً يأخذ دور ضابط الأمن، لذا لقب بالكابتن، محافظاً على القانون وعلى هيبة الدولة"، كما نعاه قائلا: "نقابة الممثلين تنعي إليكم الفنان فؤاد شرف الدين وتتقدم بأحر التعازي لأسرته ولابنته الزميلة جومانة التى لازمته طوال فترة علاجه ولأصدقائه ومحبيه فى لبنان وفى العالم العربى، إنا لله وإنا إليه راجعون، البقاء لله".