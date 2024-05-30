بالفيديو: مشهورة مواقع التواصل كوثر تكشف عن دخلها اليومي من التيك توك

كشفت مشهورة مواقع التواصل الاجتماعي كوثر عن دخلها اليومي من حساب التيك توك.

وقالت كوثر في مقطع فيديو ” يوميًا يجيني 1000 دولار من التيك توك”.

وعن تأثيرها بانتقادات السوشيال ميديا، قالت كوثر “قبل كان يؤثر الحين لا، حب الناس عندي أكبر من انتباهي للانتقاد”.

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