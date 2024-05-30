كشفت الفاشينيستا الكويتية الدكتورة خلود عن عدم رغبتها في انشغال ابنتها بالسوشيال ميديا.

وقالت الدكتورة خلود في مقطع فيديو عبر حسابها الشخصي عبر السناب شات “بنتي الحين كبرت ف ودي اخليها تركز اكثر بالدراسة ما ابيها تلهي نفسها في السوشل ميديا والتصوير عشان تنتبه لدراستها”.

وأضافت الدكتورة خلود “شوي شوي بناخد قرارنا أنا وأمين وبهدوء، وبتفكير وتأني”.

وكانت الدكتورة خلود قد تعرضت للانتقاد بعدما نشرت صورة عبر حسابها الشخصي على موقع إنستغرام، وظهرت وهي مع زوجها بمظهر جديد، وقالت المتابعة في تعليقها بأن الدكتورة خلود أكثر كائناً حياً خضع للتجميل، لترد عليها الأخيرة بسخرية قائلة: برافو، فوزتي بأقدم تعليق في التاريخ”.

كانت هذه تفاصيل خبر بالفيديو: الدكتورة خلود تكشف عن عدم رغبتها في انشغال ابنتها بالسوشيال ميديا لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكاملة ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.



كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على مزمز وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.