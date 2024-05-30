شكرا لقرائتكم خبر عن ماذا قالت شريهان عن شقيقها الراحل عمر خورشيد بعد 43 عاماً على وفاته؟ والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - حرصت الفنانة شريهان على إحياء ذكرى شقيقها الراحل عمر خورشيد بالتزامن مع ذكراه التى تزامنت مع أمس 29 من مايو، وذلك بكلمات مؤثرة وجهتها لروحه قالت فيها : ""عمر خورشيد دمائي وكل تفاصيلي".، وذلك في تعليقها على صورة نادرة جمعتهما معاً فى طفولتها .



هذا بعدما رحل عن عالمنا الموسيقار عمر خورشيد قبل 43 عاماً، مخلفاً حالة كبيرة من الصدمة لدى محبيه خاصة أنه الوفاة جاءت مفاجأة عقب حادث مروع انتهى بفقدان حياته.



شريهان عن عمر خورشيد

هذا ونشرت شريهان خلال استوري أيضاً صورة لـ عمر خورشيد، وكتبت عليها: «فضلًا وليس أمرًا أتمنى عليكم الدعاء وقراءة الفاتحة إلى أخي عمر خورشيد».



وما أن نشرت شريهان الصورة حتى انهالت عليها التعليقات من قبل متابعيها ممن حرصوا على الدعاء للراحل عمر خورشيد الذى يعد أحد أهم الأيقونات في عالم الموسيقى المصرية والعربية بطريقة عزفه المميزة الى ساعدته على مشاركة أهم أسماء الغناء في العالم العربى، هذا بالإضافة إلى الكاريزما الخاصة التي ساعدته أيضاً على التمثيل.

كيف تلقت شريهان خبر وفاة عمر خورشيد

جدير بالذكر أن الفنانة شريهان تلقت نبأ وفاة أخيها عمر خورشيد في عام 1981 وذلك أثناء وقوفها على المسرح مع الراحل فؤاد المهندس في مسرحية "سك على بناتك" جراء حادث تصادم مروري عقب خروجه من الرولاند هو وزوجته اللبنانية دينا في نهاية شارع الهرم وأصيبت شريهان بصدمة نفسية وعصبية استلزم علاجها لفترة طويلة لفقدانها أهم أركان حياتها.