لأوّل مرّة.. يسرا اللوزي بطلة مسلسل هذا النجم

بيروت - سلوى ياسين - متابعة بتجــرد: تعاقدت الفنانة المصرية يسرا اللوزي تعاقدت أخيراً على عمل درامي جديد تشارك في بطولته للمرة الأولى مع النجم خالد النبوي، حيث بدآ فعلاً بتصوير أول مشاهدهما فيه وذلك ضمن خطة للانتهاء من التصوير في فترة قصيرة ليكون المسلسل جاهزاً للعرض قريباً على إحدى المنصات الرقمية.

المسلسل مكوّن من عشر حلقات ويشاركهما في البطولة الفنان هاني عادل، وهو من تأليف هشام هلال وإخراج أحمد خالد.

يُذكر أن يسرا اللوزي شاركت في رمضان الماضي ببطولة مسلسل “صلة رحم”، الى جانب الفنانين: إياد نصار، هبة عبد الغني، محمد جمعة، عابد عناني، نبيل نور الدين، أسماء أبو اليزيد، صفاء جلال…، وهو من تأليف محمد هشام عبية وإخراج تامر نادي.

فيما خاض خالد النبوي الموسم الرمضاني الماضي من خلال مسلسل “إمبراطورية ميم”، بمشاركة العديد من الفنانين، أبرزهم: حلا شيحة، مايان السيد، هاجر السراج، نور النبوي…، وهو من إخراج محمد سلامة، ومأخوذ عن رواية للكاتب إحسان عبد القدوس تحمل الاسم نفسه، وسبق تقديمها في سبعينيات القرن الماضي في فيلم قامت ببطولته الفنانة الراحلة فاتن حمامة.