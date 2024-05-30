بعد ساعة من طرحها.. نفاد تذاكر حفل عمر دياب في بيروت

بيروت - سلوى ياسين - متابعة بتجــرد: فاجأت الجهات المنظّمة لحفل النجم المصري عمرو دياب في بيروت، جمهوره بالإعلان عن نفاد تذاكر الحفل بعد طرحها بساعة واحدة فقط، وهو ما صدم عدداً كبيراً من محبي “الهضبة” في لبنان.

ويحيي عمرو دياب حفلاً ضخماً في بيروت في 15 حزيران (يونيو) المقبل، وذلك بعد النجاح الباهر الذي حققه الحفل الذي أحياه العام الماضي في لبنان وشهد حضوراً جماهيرياً كثيفاً وغير مسبوق.

كما سيحيي “الهضبة” حفلاً آخر في دبي في 18 منه، حيث أعلنت الجهة المنظّمة للحفل عن إقامته في أكبر ساحات الحفلات في دبي، والتي شهدت أعلى نسبة حضور جماهيري لفنان في آخر حفلات “الهضبة” هناك.

يُذكر أن عمرو دياب طرح مع بداية العام الجاري ألبوم “مكانك”، والذي حاز أعلى نسبة استماع على منصة “أنغامي”، وضم عدداً كبيراً من الأغاني، أبرزها: “مكانك”، “معرفش حد بالاسم ده”، “يا قمر”، “سلامك واصلني”، “ظابط مودها”، “الكلام ليك”، “واخدين راحتهم”، وقد تعاون دياب في الألبوم مع عدد كبير من أهم الملحنين والموزّعين في مصر.