بكلمات مؤثّرة.. شريهان تحيي ذكرى وفاة شقيقها عمر خورشيد

بيروت - سلوى ياسين - متابعة بتجــرد: أحيت الفنانة الكبيرة شريهان ذكرى وفاة شقيقها الموسيقار عمر خورشيد، الذي رحل عن عالمنا في عام 1981، بحادث سير مروّع بعد عودته من العمل في أحد الفنادق الكبرى بشارع الهرم.

ونشرت شريهان عبر خاصية القصص المصوّرة الملحقة بحسابها الخاص في “إنستغرام” صورة لشقيقها، مع التعليق: “فضلاً وليس أمراً، أتمنى عليكم الدعاء وقراءة الفاتحة لأخي عمر خورشيد”.

ثم نشرت صورة أخرى له، وعلّقت عليها بقولها: “في مثل هذا اليوم منذ 43 عاماً، فقدت السماء قمرها… عمر خورشيد ربنا يرحمه ويغفر له ويسكنه فسيح جناته… عمر خورشيد عاش جوانا”.

وبعدها نشرت شريهان على الصفحة الرئيسية في حسابها على “إنستغرام” صورة من طفولتها جمعتها بشقيقها، وعلّقت عليها بهذه الكلمات المؤثرة: “عمر خورشيد دمائي وكل تفاصيلي”.

يُذكر أن شريهان تلقت خبر وفاة أخيها عمر خورشيد بينما كانت تقدّم مسرحية “سك على بناتك” مع النجم الكبير الراحل فؤاد المهندس، وقد أصيبت وقتها بصدمة عصبية قوية ظلت تتعالج منها لفترة طويلة، حيث كانت تردد دائماً أن عمر ركن من أهم أركان حياتها.