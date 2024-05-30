بشرى توجّه رسالة للمرأة: “أنتِ كل المجتمع”

بيروت - سلوى ياسين - متابعة بتجــرد: على هامش تواجدها في مؤتمر انطلاق مشروع رقمنة ذكريات الفنانين، وجّهت الفنانة بشرى في لقاء صحافي رسالة خاصة الى المرأة، مؤكدةً أنها الركن الأساسي في المجتمع مع التطورات التي يشهدها العالم في الفترة الأخيرة.

وقالت بشرى: “أقول للمرأة لا تدعي أي شخص يهزّ ثقتك في نفسك ويقول لك أموراً لا تصلح معك، فأنتِ مع التطورات الحاصلة لست نصف المجتمع بل أنتِ كل المجتمع، ودورك مهم جداً”.

وعن تفاعل الجمهور معها على فيديوهات السوشيال ميديا، قالت بشرى: أشعر أنني مقصّرة في حق الجمهور على الرغم من مشاركتي، والجمهور متفاعل جداً، وأهم شيء الإيجابية اللي أقدّمها لهم، وأشجّعهم على ممارسة الرياضة والطعام”.

يُذكر أن آخر أعمال بشرى الفنية، مسلسل “طبيبة شرعية”، الذي عُرض خلال الفترة الماضية، وتدور أحداثه حول طبيبة شرعية تواجه مواقف وقضايا هي وفريق العمل الخاص بها خلال أدائهم لعملهم، وتأثير ذلك في حياتهم الشخصية… وشارك في بطولة المسلسل عدد من الفنانين، بينهم: صلاح عبد الله ونضال الشافعي وفراس سعيد ومروة عبد المنعم، وهو من تأليف محمد الغيطي وإخراج شادي أبو شادي.