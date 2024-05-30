رسمياً.. دانيل دانيل “عايزة عريس”

بيروت - سلوى ياسين - متابعة بتجــرد: إلحاقاً لمقالتنا السابقة بتعاون فني مرتقب ين الفنانة اللبنانية دانيل دانيل Lady D و”لايف ستايلز ستوديوز”، علم موقعنا بأن الفنانة دانيل قامت مساء امس بتسجيل أغنيتها الجديدة بحضور ملحن الأغنية محمد يحيى في بيروت قبل مغادرته لبنان بساعات إلى القاهرة.

الأغنية بعنوان “عايزة عريس” من ألحان محمد يحيى الذي أثنى لشركة “لايف ستايلز ستوديوز” على أداء دانيل الرائع بعد أن قام يحيى بتعديل الموسيقى حسب رغبة الشركة المنتجة برفع طبقة الموسيقى والأداء الصوتي وتسريع التيمپو لإعطاء الأغنية روحاً شبابية.

وشكر الملحن الكبير “لايف ستايلز ستوديوز” على هذا الاقتراح مؤكداً بان التعديل الموسيقي حقق الهدف المنشود.

وبادرت “لايف ستايلز ستوديوز” بعد اخذ موافقة الفنانة دانيل بإرسال الاغنية للمخرج زياد خوري للإستماع إليها واعداد ستوري بورد يواكب روح الأغنية وإطلالة Lady D الفنية.

وأعجب المخرج زياد الخوري كثيراً بالأغنية ووعد بفكرة رائعة لفيديو كليب خاص بالأغنية.