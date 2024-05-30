“يركزون على التفاهات”.. إلهام شاهين ترد على هجوم البعض على الفنانين

بيروت - سلوى ياسين - متابعة بتجــرد: كشفت الفنانة إلهام شاهين عن رأيها في معنى السعادة وما إذا كان المال أو العيش في فيلا فخمة مع حمّام سباحة هو السعادة بالنسبة إليها، مؤكدة اكتفاءها بالشقة التي تسكن فيها وعدم رغبتها في شراء فيلا، لأنها ترى أن ليس من الضروري أن يمتلك الفنان فيلا.

وقالت إلهام على هامش حضورها مؤتمر ملتقى أرشفة أعمال الفنانين: “السعادة ليست في نوع السيارة والفيلا، فأنا أمتلك شقة حلوة وشيك وليس من الضروري أن يكون لديَّ فيلا وجيم وحمّام سباحة، فكل هذه الأشياء رفاهيات وأنا لا أشعر باحتياجي إليها، وأحب كثيراً المنزل الذي أعيش فيه، ولا أنوي تغييره، وأنا بطبيعتي أرتبط بالأشياء”.

وعن الهجوم على الفنانين خلال الفترة الماضية، قالت إلهام شاهين: “منذ عام 2011 وحتى الآن يتعرض الفن لهجوم كبير جداً، الناس لا يعرفون ماذا يحدث، ولماذا أخذ الجمهور موقفاً من الفنانين، فالبعض على السوشيال ميديا يركزون على التفاهات فقط، ولكن يجب أن نركز على التاريخ الحقيقي للفن عموماً ولأهل الفن”.

وأضافت: “في عام 2017 كنت في مهرجان بإحدى الدول، لحضور عرض فيلم من بطولتي وبطولة الفنان محمود حميدة، وقابلتني شخصياً رئيسة المهرجان، واستغربتُ كثيراً وسألتها: هل ستنزلين الى كل ضيف؟ فقالت لي: لا أنا نزلتُ عندك أنتِ فقط وغداً سينزل لكِ الرئيس، ووجدت رئيس الدولة يقابلني بنفسه، ومفتي الدولة سلّمني الجائزة، وكل الحضور في الصالة وقفوا ثلاث دقائق يصفّقون لنا، هل هذا كله موثّق؟ هل يعرف أحد أي شيء عن هذا الكلام؟”.