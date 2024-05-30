“يسعى للترند ورأيه ليس مهماً”.. باسم يوسف يهاجم بيرس مورغان

بيروت - سلوى ياسين - متابعة بتجــرد: شنّ الإعلامي المصري باسم يوسف هجوماً عنيفاً على الإعلامي البريطاني بيرس مورغان رغم إعلان الأخير تضامنه مع الشعب الفلسطيني بعد قصف جيش الاحتلال الإسرائيلي لمخميات رفح الفلسطينية، مما أسفر عن مقتل أعداد كبيرة من الفلسطينيين.

وقال باسم يوسف خلال حضوره ندوة على هامش “منتدى الإعلامي العربي”: “أنا لا أعلم لماذا يهتم الناس بأن بيرس مورغان يغير رأيه، هو رجل يسعى للترند وزيادة المشاهدات، حيث يستضيف الأشخاص ويجلس معهم من أجل رفع عدد المشاهدات، ورأيه ليس مهماً أبداً، لأنه يهتم فقط بالتريند وعن ماذا سيتحدث! لذلك لا يهم أنه غيّر رأيه”.

وأضاف: “بيرس رجل يمتلك منصة إعلامية نظهر عليها كي نوصل فكرتنا لمشاهديه ليس أكثر، أما عن اهتمامنا بتغيير رأيه فهذا يكون فقط من الجانب العاطفي لدينا”.

وكان باسم يوسف قد خاض مناظرة إعلامية مع بيرس مورغان في بداية أحداث غزة وشنّ خلالها هجوماً ساخراً على الإعلام الغربي الذي يساند الاحتلال الصهيوني بتلفيق أكاذيب غير حقيقة عما كان يجري في قطاع غزة وقته