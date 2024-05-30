مسلسلات MBC تحصد حصة الأسد من جوائز الدانة للدراما

بيروت - سلوى ياسين - متابعة بتجــرد: حصدت خمسة أعمال درامية عُرضت على قنوات MBC ومنصة “شاهد” ثمان جوائز قيّمة في حفل توزيع “جائزة الدانة” للدراما التي أقيمت خلال الدورة الـ 16 لـ “مهرجان الخليج للإذاعة والتلفزيون” في مملكة البحرين.

وفاز مسلسل “خيوط المعازيب” الذي عرض على MBC1 ومنصة “شاهد” بجائزتَي أفضل نَصّ وأفضل مسلسل اجتماعي، وفاز مسلسل “سكة سفر 3″ الذي عُرض على MBC1 و”شاهد” بجائزة أفضل مسلسل كوميدي، كما فاز مسلسل “سندس 2″ الذي عرض على MBC1 و”شاهد” بجائزة أفضل مسلسل خليجي بحسب تصويت الجمهور.

ونال الممثل نايف البحر جائزة أفضل وجه صاعد عن مسلسل “ثانوية النسيم” على “شاهد”، وفازت شجون الهاجري بجائزة أفضل ممثلة عن مسلسل “غسيل” على “شاهد”، وفاز كل من عبد المحسن النمر بجائزة أفضل ممثل والمخرجَيْن عبد العزيز الشلاحي ومناف عبدال بجائزة أفضل مخرج عن مسلسل “خيوط المعازيب” على MBC1 و”شاهد”.

وجاءت الجوائز الباقية لأفضل مسلسل عربي لمسلسل “الحشاشين”، وجائزة أفضل ممثلة للفنانة شجون الهاجري عن دورها في مسلسل “غسيل”، وجائزة أفضل ممثل وجه صاعد، وحصل عليها الفنان نايف البحر عن دوره في مسلسل “ثانوية النسيم”، وجائزة أفضل ممثلة وجه صاعد، وحصلت عليها الفنانة ريم حمدان عن دورها في مسلسل “طوق الحرير”، وجائزة أفضل موسيقى تصويرية، وحصل عليها الفنان سليم عرجون عن مسلسل “البوم”.

الجدير بالذكر أن جائزة “الدانة للدراما” تنظمها وزارة الإعلام البحرينية بالتعاون مع جهاز إذاعة وتلفزيون الخليج، وتضم هذه الجائزة عدة فئات هي: أفضل عمل درامي خليجي (مسلسل اجتماعي، مسلسل كوميدي)، أفضل عمل درامي عربي، أفضل ممثل دور أول، أفضل ممثلة دور أول، أفضل ممثل صاعد (ممثل شاب، ممثلة شابة)، أفضل موسيقى تصويرية، أفضل نص، وأفضل مخرج، وجائزة الجمهور لأفضل مسلسل خليجي.