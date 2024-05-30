أحمد حلمي يدافع عن نفسه بعد اتهامه بالتقصير في حق فلسطين.. هذا ما قاله

بيروت - سلوى ياسين - متابعة بتجــرد: خلال مشاركته في الندوة التي أُقيمت له بـ”منتدى الإعلام العربي”، دافع الفنان أحمد حلمي عن نفسه بعد اتهامه بالتقصير في حق فلسطين، على خلفية الأحداث الحاصلة في رفح وغزة.

وقال حلمي: “أتمنى من كل قلبي تقديم عمل عن الظلم الواقع على أهلنا في غزة وفلسطين، وأناشد كل فنان وأنا أوّلهم أن نسلّط الضوء على معاناة الفلسطينيين”.

وأضاف: “السوشيال ميديا فتحت عيون كثيرين كانوا لا يعرفون شيئاً عما يحدث ويظنّون أن المحتل الإسرائيلي على حق، لكن اليوم الفيلم من الممكن أن يكون درعاً ومرجعاً يؤرخ للحقائق، فالفن له دور مهم في تغيير أحوال الإنسان والشعوب، وفي الظروف الاقتصادية الصعبة الناس يحتاجون الى الابتسامة”.

وأردف بالقول: “أنا أقدّم أعمالاً خفيفة تخرج الشحنة، وتجعل الناس يبتسمون لكنني لا أخدّرهم. لا بد من أن أعمل فيلماً للناس كي يضحكوا، وليفيقوا قليلاً، لأنه لا يوجد ضحك مطلق، والمفروض ألا يكون لديك محاذير وأنت تقدّم عملاً كوميدياً سياسياً. يجب الحذر عندما تقدّم عملاً له علاقة بالدين أو الجنس، ولو أننا سنتبع هذه الطريقة لكي نضحك فقط فلن أفعل ذلك وسأرفض الحكاية، ومن يقول الجمهور يريد ذلك فهو لا يفهم مطلب الناس”.

وطلب أحمد حلمي من الحضور في “منتدى الإعلام العربي”، الوقوف دقيقة صمت حداداً على روح الجندي المصري الذي استُشهد في رفح، وعلى أرواح أشقائنا في فلسطين، الذين رحلوا بعد حرق مخيم للنازحين في رفح، إذ عبّر عن حزنه الشديد لما تمر به فلسطين من قصف ودمار شامل منذ عملية “طوفان الأقصى”، لكنه أبدى أسفه لأنه لا يملك سوى الحزن بصمت… وقال: “أريد أن أنهي هذه الجلسة بدقيقة حداد على أرواح شهداء فلسطين وعلى روح الجندي المصري الذي استُشهد في رفح. أنا شخصياً سأصمت دقيقة حزناً وحداداً عليهم، وما يحزنني أكثر أننا لا نملك إلا الصمت والحِداد”.