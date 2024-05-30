جينيفر لوبيز تتألق بإطلالة بسيطة وأنيقة بالرمادي

ميرنا وليد - بيروت - إلتقطت عدسات الكاميرات صوراً للنجمة العالمية جينيفر لوبيز، أثناء مغادرتها أحد الفنادق.

وخطفت جينيفر الأنظار بإطلالتها، إذ ظهرت وهي ترتدي فستاناً أنيقاً باللون الرمادي، جاء بقصة معتدلة الطول، ومحدد الخصر بحزام أسود، وتميز بأزرار صغيرة عند الصدر وتفصيل الثنيات، كما جاء مع كمين قصيرين.

الفستان من مجموعة خريف وشتاء 2022 من Dior.

وأكملت جينيفر إطلالتها بنظارة سوداء كبيرة، وحقيبة يد من الجلد الأسود من "Hermes"، وانتعلت حذاء أسود بكعب عال.

وإختارت جينيفر تسريحة شعر بسيطة، إذ رفعت شعرها بالكامل إلى الوراء، وتزينت بمجوهرات ثمينة من الماس.



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