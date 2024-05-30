هدى الإتربي تخطف القلوب بإطلالة أنيقة للغاية.. وهذه تفاصيلها

ميرنا وليد - بيروت - خطفت الممثلة المصرية هدى الإتربي الأنظار إليها بإطلالة بالغة الأناقة والجمال، في أحدث ظهور لها عبر حسابها الخاص على موقع التواصل الإجتماعي.

وإختارت هدى الإتربي فستاناً طويلاً وضيقاً من صيحة الـ off shoulder وقصة ملكية عند الأكتاف، من قماش المخمل واللون الأخضر القاتم، من تصميم الإماراتية فاطمة الهاشمي، من مجموعة صيف وربيع 2024.

وقد أرفقت الفستان بعقد كبير ومميز من اللونين الفضي والأخضر من La Marquis، أضاف على الإطلالة رونقاً خاصاً.

وتركت هدى الإتربي شعرها منسدلاً، وطبقت مكياجاً ناعماً أبرز جمال ملامح وجهها.

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