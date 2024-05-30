"جودر " في ندوة ثقافية باتحاد كتاب مصر.. الأحد

ياسر رشاد - القاهرة - تقيم اللجنة الثقافية باتحاد كتاب مصر تحت رعاية الدكتور علاء عبدالهادي رئيس اتحاد الكتاب، وبرئاسة الكاتبة منى ماهر ندوة يوم الأحد المقبل الموافق 2 يونيو، وذلك في مقر النقابة العامة لاتحاد كتاب مصر بالزمالك عن "مسلسل جودر المصري".

ضيف الندوة هو الكاتب أنور عبدالمغيث والذى يتحدث عن الأدب وسحر ألف ليلة وليلة.

الكاتب أنور عبدالمغيث

أنور عبدالمغيث هو كاتب مسرحي مصري قدم العديد من الأعمال المسرحية، كان منها "حوش بديعة" التي أخرجها ياسر صادق، وقدمت على مسارح البيت الفني للمسرح في 2016، و مسرحية "عشا العميان".

تضم الندوة اللجنة الثقافية باتحاد كتاب مصر التى تضم كلاً من الكُتاب: منى ماهر وفتحي سليمان ومحمد عبدالعال وشريف العصفوري وعصام الدين جاد.