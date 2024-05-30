ديبيكا تهزم شاروخان.. الجمهور أنصف الجميلة

ياسر رشاد - القاهرة - تصدرت الفنانة الهندية ديبيكا بادكون قائمة النجوم الهنود الأكثر مشاهدة على موقع IMDb في العقد الماضي، تحديدًا منذ عام 2014، حتى عام 2024، فهي تعتبر من أشهر عارضات الأزياء اللواتي أصبحن ممثلات.

وخلال السنوات الأخيرة أصبحت ديبيكا من ممثلات الصف الأول في بوليود، وذلك بتقديمها عددًا من أقوى الأفلام الهندية، مثل: “فيلم ”رام ليلا" الذي حصلت على أول جائزة فيلم فير أفضل ممثلة عنه، وفيلم بيكو أيضًا الذي حصلت على جائزة فيلم فير الثانية عن فئة أفضل ممثلة، وهي ثاني ممثلة هندية تدخل قائمة فوربس يعد دخول بريانكا تشوبرا مرتين على التوالي.

ديبيكا بادكون تتفوق على شاروخان:

تفوقت الهندية ديبيكا بادكون على نجوم بوليوود، واحتلت المركز الأول، وضمت القائمة أكثر من 100 نجم هندي، وكان من بينهم النجم شاروخان، الذي احتل المرتبة الثانية، آيشواريا راي التي احتلت المرتبة الثالثة، عليا بهات بالمركز الرابع، وآخرون، وتأتي تحديد هذه التصنيفات من خلال مشاهدات الصفحة الفعلية لأكثر من 250 مليون زائر شهري لـ IMDb في جميع أنحاء العالم.

وقالت ديبيكا بادكون: "إنها ممتنة للغاية لإدراجها في القائمة التي تلقى صدى لدى الجمهور العالمي.

وأضافت: "هذا التكريم رائع حقًا ويلهمني حتى أواصل مسيرتي بسبب الحب الذي أتلقاه من الجماهير".

من هي ديبيكا بادكون؟

ولدت ديبيكا بادوكون عام 1986، في كوبنهاغن في الدانمارك لأبوين هنديين يتحدثان الكونكانية، ثم انتقلت برفقة عائلتها إلى بنغالور عندما كانت تبلغ من العمر أحد عشر شهرًا، والدتها أوجالا كانت تعمل وكيلة سفر، ووالدها براكاش بادوكون لاعب محترف سابق في كرة الريشة الطّائرة، والذي لعب على المستوى الدولي للهند وفاز ب (England Championship) في عام 1980.

انتقلت العائلة إلى بنغالور بالهند عندما كانت ديبيكا تبلغ من العمر عامًا واحدًا، تلقّت تعليمها في مدرسة صوفيا الثّانويّة في بانغلور، وفيما بعد أخدت دراسات جامعيّة من كلّيّة Mount Carmel، التحقت بعد ذلك بجامعة أنديرا غاندي الوطنية المفتوحة للحصول على درجة بكالوريوس الآداب في علم الاجتماع، لكنها تركت الدراسة بسبب تعارض المواعيد مع مسيرتها المهنية في عرض الأزياء.

وحين دراستها في المدرسة الثّانويّة شاركت ديبيكا، في بطولة رياضة الرّيشة على المستوى الدولي كأبيها، وكان هذا الأخير عضوًا في نادي الرّيشة الطّائرة، بخلاف أبيها هي كانت غير متحمّسةً لمتابعة مهنتها كلاعبة رياضة الرّيشة وتركتها بسبب امتحاناتها المدرسية.

مشوارها الفني في بوليوود:

بدأت مشوارها في بوليوود سنة 2007 في فيلم أوم شانتي أوم مع الممثل شاروخان وهاوجين سيف.

وكانت ارتدت نجمة بوليود، مطلع هذا الأسبوع فستانًا أصفر اللون في حدث لعلامتها التجميلية، ونظرًا للاهتمام الذي حظي به الفستان، الذي أظهر بوضوح حملها، فقد عرضت النجمة الفستان للبيع، ووجهت عائده لإحدى مبادرات الأعمال الخيرية، وذلك بعد 72 ساعة فقط من ظهورها به، كجزء من مبادرة "Fresh off the Rack" للأعمال الخيرية.

وقد تم بيع الفستان مقابل مبلغ 34 ألف روبية هندية، هذا وقد لجأت ديبيكا إلى حسابها على إنستغرام للإعلان عن بيع الفستان، معلنة مرة أخرى بعد دقائق معدودة أنه قد تم بيعه، وادعى فريق عملها أن الفستان تم بيعه في غضون 20 دقيقة.