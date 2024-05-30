مصطفى حجاج عن أحداث غزة: "الواحد قلبه مقهور بس مش قادر يعمل حاجة"

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب - معتز عباس:

علق المطرب مصطفى حجاج، على الجرائم الوحشية التي ارتكبتها قوات الاحتلال الاسرائيلي واستهداف خيام النازحين قرب مخازن وكالة الأونروا شمالي غرب رفح.

وقال "حجاج"، في لقائه ببرنامج "أجمد 7"، على راديو "نجوم اف ام": "الواحد قلبه مقهور بس مش قادر يعمل حاجة".

وأضاف: أنا نفسي أبقى أول الناس هناك في فلسطين، والواحد عنده دم دي ناس وأطفال اللي بتروح، واحنا مش في أحسن حالاتنا ربنا ينصرهم قريبا".

طرح المطرب مصطفى حجاج، مؤخرًا، أغنية دويتو تحمل اسم "بنجيب القرش" بالتعاون مع المطرب المغربي حاتم عمور.

الأغنية من كلمات مصطفى حسن وألحان كريم عاشور وتوزيع أماديو، والكليب من إخراج حسام الحسيني وإنتاج ورؤية فنية وهندسة صوتية وميكس وماستر هاني محروس، وظهر بها الثنائي حجاج وعمور بلوك مختلف.

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