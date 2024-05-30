اليوم.. العرض المسرحي "تعويذة الخروج" لفرقة فرنسية ناطق باللغة العربية

محمد اسماعيل - القاهرة - كتبت- منال الجيوشي

تستقبل خشبة مسرح المعهد الفرنسي بالقاهرة، اليوم، العرض المسرحي " تعويذة الخروج" وذلك في تمام الساعة السادسة مساء

العمل من تأليف وإخراج كريم عرفة، وبطولة عدد من الفنانين الفرنسيين الذين يقدمون عملًا مسرحيًا ناطقًا باللغة العربية لأول مرة.

تدور أحداث المسرحية حول صدفة أو موعد يحجز عددا من الأشخاص داخل شقة بمدينة الإسكندرية، وعندما يحاولون الخروج يكتشفون استحالة ذلك، ويستمر وجودهم في المكان حتى يعثروا على "تعويذة الخروج"، لكن تتغير نظرتهم للأمور ويرفضون الخروج ويكتشفون أن كل ما يبحثون عنه موجود حولهم، وأنه لا حاجة لهم بالخروج إلا إلى أنفسهم.

"تعويذة الخروج" نتاج ورشة مسرح قسم اللغة العربية بالمعهد الفرنسي، بطولة: ألما، إيمان، لودفين، ناتان، إيناس، جريجوري، كامي، تيموتيه، شارلوت، لوسي، أنّا، كليمون، أرميل.

مساعد مخرج باسم فؤاد، تنفيذ الصوت والموسيقى أحمد مجدي، إضاءة شريف البرعي، تصميم الأفيش عمر فتحي، إشراف عام محمد عبد المغيث، وتحت إشراف علي موهوب رئيس قسم اللغة العربية