اليوم.. عرض فيلم "أنف وثلاث عيون" على يانجو بلاي

محمد اسماعيل - القاهرة - كتبت- منال الجيوشي

يبدأ عرض فيلم "أنف وثلاث عيون" على يانجو بلاي Yango Play ابتداءً من يوم اليوم وذلك بعد ما حققه من نجاح جماهيرياً ونقدياً، إذ فاز بجائزة الجمهور بـ مهرجان مالمو للسينما العربية بالسويد في دورته الـ 14، حيث نافس ضمن مسابقة الأفلام الطويلة وحظي باستقبال رائع من الجمهور والنقاد بقاعة العرض التي رفعت لافتة كامل العدد.

يأتي هذا بعد أن شهد فيلم أنف وثلاث عيون عرضه العالمي الأول بمهرجان البحر الأحمر في دورته الثالثة، ليشارك بعدها في عرض خاص بتونس قبل عرضه جماهيرياً هناك، بالتزامن مع طرحه بدور العرض السينمائية المصرية والعربية، ليلقى استحساناً كبيراً على المستوى النقدي والجماهيري.

فيلم أنف وثلاث عيون من إنتاج شركة لاجونيLagoonie Film Production بالتعاون مع شركة Rise Studio، معالجة سينمائية معاصرة لرواية الكاتب الكبير إحسان عبد القدوس، رؤية درامية وسيناريو وحوار وائل حمدي وإخراج أمير رمسيس، ويضم الفيلم مجموعة من النجوم؛ ظافر العابدين وصبا مبارك، سلمى أبو ضيف، جيهان الشماشرجي، صدقي صخر، سلوى محمد علي، نبيل ماهر، نور محمود والطفل سليم مصطفى، وظهور خاص للنجمة أمينة خليل كضيفة شرف الفيلم.

وتدور الأحداث حول د. هاشم جراح التجميل، ذائع الصيت، في منتصف الأربعينات من عمره دون القدرة على الالتزام بعلاقة عاطفية لمدة طويلة، على مر السنوات اقترب جداً من فتاتين، لكنه وجد ما يكفيه من أسباب للابتعاد عنهما. أما الآن فهو غير قادر على مقاومة الفتاة الثالثة روبا، رغم أنها تصغره بخمسة وعشرين عاماً