روبرت دى نيرو يهاجم ترامب: لن أمثل شخصيته.. أسيء للخنازير إذا أسميته خنزيرا

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب- مصطفى حمزة:

كشف النجم روبرت دي نيرو، عن الشخصية التي يرفض تجسيدها على الشاشة، موضحا أنها شخصية دونالد ترامب، الرئيس الأمريكي السابق، والذي أكد مؤخرا ترشيح نفسه في الانتخابات الرئاسية المقبلة.

دى نيرو، في حوار له قال: "أقول دائما أني لن أمثل شخصية ترامب، لا أجد به أي شيء إنساني، إنه ليس حتى إنسان، إنه وحش"

وتابع: "لا أستطيع أن أسميه خنزيرا، إذا سميته خنزيرا، أنا أسيء إلى الخنازير، لأن هناك نظاما وكرامة في وجودها، لا يعرفها، ولا يملكها".

النجم العالمي روبرت دي نيرو، أعلن في وقت سابق، عن استعداده لافتتاح فندقين في مصر، ضمن سلسلة مطاعم وفنادق نوبو للضيافة.

دى نيرو، ظهر في مقطع فيديو عبر موقع "إنستجرام"، وهو يقول: "يسعدني أن أعلن عن تواجد نوبو في مصر.. هذا البلد الساحر والمبهر أتطلع لرؤيتكم هناك”.