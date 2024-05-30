شكرا لقرائتكم خبر عن ميرفت أبو عوف تحكى عن فقدان شقيقتها مها للجنين بسبب وفاة عمر خورشيد.. فيديو والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - استرجعت الدكتورة ميرفت أبو عوف ذكريات مريرة عاشتها أسرتها حينما توفى الموسيقار الشهير عمر خورشيد وذلك بعد 43 عاما على رحيل الأخير وذلك خلال حوار مع الزميل ذكى مكاوى في لقاء تم بثه على تليفزيون الخليج 365 قالت فيه : "كانت أول مصيبة تنزل علي بيتنا، وكنا مش مصدقين، ومها من شدة الصدمة سقطت على الفور كونها كانت حامل منه في طفلهما الأول".

وأضافت: "مها من بعد الموضوع ده عانت من عدم الإنجاب لفترة طويلة، حتي وصف الأطباء الأمر بأنه صعب إن لم يكن مستحيل إلا أنها انجبت بعد 15 سنة ووصف طبيبها ذلك بالمعجزة".

هذا وحرصت الفنانة شريهان على إحياء ذكرى شقيقها الراحل عمر خورشيد بالتزامن مع ذكراه التى تزامنت مع أمس 29 من مايو، وذلك بكلمات مؤثرة وجهتها لروحه قالت فيها : ""عمر خورشيد دمائي وكل تفاصيلي".، وذلك في تعليقها على صورة نادرة جمعتهما معاً فى طفولتها .



هذا بعدما رحل عن عالمنا الموسيقار عمر خورشيد قبل 43 عاماً، مخلفاً حالة كبيرة من الصدمة لدى محبيه خاصة أن الوفاة جاءت مفاجئة عقب حادث مروع انتهى بفقدان حياته.

هذا ونشرت شريهان خلال استوري أيضاً صورة لعمر خورشيد، وكتبت عليها: «فضلًا وليس أمرًا أتمنى عليكم الدعاء وقراءة الفاتحة إلى أخي عمر خورشيد».



كما نشرت شريهان الصورة حتى انهالت عليها التعليقات من قبل متابعيها ممن حرصوا على الدعاء للراحل عمر خورشيد الذى يعد أحد أهم الأيقونات في عالم الموسيقى المصرية والعربية بطريقة عزفه المميزة الى ساعدته على مشاركة أهم أسماء الغناء في العالم العربى، هذا بالإضافة إلى الكاريزما الخاصة التي ساعدته أيضاً على التمثيل.