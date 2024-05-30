شكرا لقرائتكم خبر عن مهرجان جمعية الفيلم يحتفل بمئوية سامية جمال وفؤاد المهندس والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - في تقليد يقام للمرة الأولي بمهرجان جمعية الفيلم السنوي للسينما المصرية والذي سيقام في الفترة من 1 إلى 12 يونيو المقبل بدار الاوبرا المصرية، بمناسبة اليوبيل الذهبي قررت إدارة المهرجان تكريم عدد من روادها من خلال الاحتفال بمرور 100 عام على ميلادهم، وهم الفنانة سامية جمال والفنان عبد المنعم إبراهيم والمخرج والفنان فؤاد المهندس، من خلال نقاشات وتوقيع عدد من الكتب التي تحدثت عن حياة هؤلاء النجوم.

حيث تقام ثاني أيام المهرجان -الأحد 2 يونيو- احتفالية مئوية ميلاد الفنانة الراحلة سامية جمال وذلك بحضور "السيدة منيرة أباظة "الأخت الصغرى للفنان الكبير الراحل رشدي أباظة، والناقدة السينمائية ناهد صلاح مع توقيع لكتاب "سامية جمال .. الفراشة" الصادر عن دار مصر العربية للنشر.

وفي رابع أيام المهرجان – الثلاثاء 4 يونيو- الاحتفال الخاص بمئوية ميلاد النجم الكبير الراحل عبد المنعم إبراهيم بحضور نجلتيه سمية وسهير عبد المنعم إبراهيم وحفيدته مريم ووالدها الفنان الكبير صبري عبد المنعم والناقد السينمائي محمود عبد الشكور مع توقيع لكتابه "وجوه لا تنسي" الصادر عن دار الشروق، والذي تحدث فيه عن الفنان الراحل عبد المنعم إبراهيم.

وفي سادس أيام المهرجان – الخميس 6 يونيو- الاحتفال الخاص بمئوية ميلاد النجم الكبير الراحل فؤاد المهندس، بحضور محمد فؤاد المهندس نجل الفنان الراحل، والناقد الفني وليد الخشاب مع توقيع كتاب "مهندس البهجة" الصادر عن دار المرايا للثقافة والفنون، ويدير اللقاءات الثلاثة مصطفي الطيب مستشار التخطيط الإستراتيجي والعلاقات العامة في مجال الصناعات الإبداعية، بالتعاون مع الزميل الكاتب والناقد وعضو جمعية الفيلم محمود عبود.

وعن تلك الاحتفاليات قال رامي المتولي المدير الفني للمهرجان "المئويات فكرة جديدة تقدمها جمعية الفيلم في احتفالها بالدورة الـ 50 من المهرجان، حيث قررت تكريم عدد من الأسماء في مئويات ميلادهم كنوع من أنواع التقدير للإنجاز الفني الذي قدموه خاصة وأنه مرتبط بشكل ما بالشعار الدائم بالمهرجان – نحو سينما مصرية مصرية- فالمهرجان بشكل رئيسي ودائم يحاول الاحتفاء برموز السينما المصرية وهناك عشرات الجوائز التي قدمت لأسماء العديد من المبدعين الذين قدموا أعمالا أثرت السينما المصرية".

وأضاف "وأن يكون هناك تكريمات لأسماء اكثر من رواد السينما لا تسلط عليها الأضواء حاليا بالرغم من دورهم واهميتهم بشكل كبير في دعم مسيرة السينما المصرية، فهو أمر مهم، لذلك تم اختيار عدد من الأسماء التي تحل مئوياتهم هذا العام ليكون هناك شكل آخر من أشكال التقدير والتركيز بشكل أكبر على السينما المصرية ورموزها، فالتكريم من وجه نظر الإدارة الفنية للمهرجان يساهم بشكل أو آخر في إعادة تسليط الضوء على تلك الشخصيات وماقدموه كنوع من التقدير لهم، وفتح نقاشات عن اهم الأعمال التي تركوها والمشروع الفني الذي قدموه، ليكون هناك تواصل مع الأجيال الجديدة بشكل مباشر".

وعلى الجانب الآخر أشار مصطفي الطيب "على مدار السنوات الماضية قدّم مهرجان جمعية الفيلم المصري العديد من الدورات المتميزة والفعاليات الناجحة، هذا العام، بمناسبة اليوبيل الذهبي للمهرجان نسعى أن تكون الدورة الخمسين استثنائية في كل شيء وأن تضيف نجاحات أخرى إلى النجاحات السابقة للمهرجان، لذلك تتعاون معنا في هذه الفعاليات عدد من أهم وأشهر دور النشر المصرية التي وفرت لنا مطبوعاتها مع خصم خاص لجمهور المهرجان احتفالًا باليوبيل الذهبي، وتكريمًا للنجوم الذين نحتفل بذكراهم المئوية هذا العام: سامية جمال، عبدالمنعم إبراهيم، و فؤاد المهندس، حيث تم تخصيص ثلاث لقاءات تتناول سيرة حياتهم وأعمالهم بحضور أسرهم، ونتناقش فيها مع الكُتّاب: ناهد صلاح، محمود عبد الشكور، ووليد الخشاب مؤلفي الكتب التي تناولت تفاصيل مسيراتهم وأهم المحطات فيها".

وأكد "هذه الشراكات مع دور النشر والمؤسسات الأدبية وغيرها من الكيانات المتخصصة في صناعة النشر، تأتي ضمن خطة إستراتيجية صُممت خصيصًا للمهرجان وتستدعي التشبيك مع كافة مجالات الصناعات الإبداعية الأخرى التي تمثل قوة اقتصادية ومجتمعية لا يمكن إغفالها، خاصةً مع التوجه العالمي لاستعراض القوة والانتشار جماهيريًا ودوليًا باستخدام تلك الصناعات الإبداعية التي تبرع فيها مصر منذ سنوات بعيدة وتحمل إرثًا ثقافيًا وفنيًا ضخمًا يشهد على الكثير منه".