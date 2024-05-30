شكرا لقرائتكم خبر عن تركي آل الشيخ يكشف عن تعاون جديد مع المتحدة من أجل دعم صناعة السينما والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - كشف المستشار تركي آل الشيخ رئيس هيئة الترفية بالمملكة العربية السعودية عن تفاصيل الاجتماع الذى جمعه بممثل الشركة المتحدة للخدمات الإعلامية من أجل التعاون السينمائى خلال الفترة المقبلة خلال سلسلة من الأفلام الكبيرة.

وكتب تركى آل الشيخ على صفحته بموقع فيس بوك:"عقدنا اليوم الاجتماع الثاني، مثمر ومهم لـ صندوق Big Time للأفلام في مدينة جدة في المملكة العربية السعودية مع الأخ العزيز أحمد بدوي ممثلاً عن الشركة المتحدة للإنتاج السينمائي والشركاء والمستثمرين السعوديين".



تركي آل الشيخ

وأضاف آل الشيخ:"نتائح الاجتماع ستظهر للنور قريباً ان شاء الله بسلسلة مهمة من الأفلام العربية عالية الإنتاج، وتناقشنا عن خطوات الصندوق Big Time 2 للأفلام والذي قد يرى النور في آخر هذه السنة، gea داعمة لكل مبدع عربي وللانتاج القيم الذي يستمتع به الجمهور.