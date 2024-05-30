شكرا لقرائتكم خبر عن الأوضاع في فلسطين والسودان أبرز قضايا أفلام مهرجان روتردام للفيلم العربي والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - تنطلق اليوم الخميس فعاليات الدورة الـ 24 من مهرجان روتردام للفيلم العربي، في هولندا والذي يستمر حتى يوم 2 يونيو المقبل، وهو المهرجان الذي يتنافس في مسابقته أفلامه الرواية الطويلة 9 أفلام وهي: "الفيلم التونسي "ماء العين" إخراج مريم جوبار، والفيلم السوري "يومين" من إخراج باسل الخطيب، وبطولة النجم دريد لحام، وفيلم "وداعا جوليا" إخراج محمد كردفاني، وهو إنتاج مشترك بين السودان ومصر وألمانيا وفرنسا والسعودية والسويد"، وتدور أحداثه في الخرطوم قبيل انفصال الجنوب، حيث تتسبب "منى"، المرأة الشمالية التي تعيش مع زوجها "أكرم"، بمقتل رجل جنوبي ثم تقوم بتعيين زوجته "جوليا"، التي تبحث عنه، كخادمة في منزلها ومساعدتها سعياً للتطهر من الإحساس بالذنب، ويعتبر هذا الفيلم دعوة للتصالح كما يلقي الضوء على القوى المحركة الاجتماعية التي أدت إلى انفصال جنوب السودان، كما يتناول ويلات الحرب، ويسعى الفيلم إلى سبر أغوار هذه الكارثة التي تضرب الشعوب وتُخلّف وراءها أحزانًا ودمارًا تحتاج تلك الشعوب إلى دهورٍ طويلة لتجاوز آثارها وتداعياتها.

ويشارك في بطولة هذا الفيلم الممثلة المسرحية والمغنية إيمان يوسف، وعارضة الأزياء الشهيرة وملكة جمال السودان السابقة سيران رياك، والممثل المخضرم نزار جمعة وقير دوينى الذى اختارته المفوضية السامية للأمم المتحدة لشؤون اللاجئين سفيرا للنوايا الحسنة عن منطقة شرق إفريقيا والقرن الأفريقي.

ومن المغرب يعرض مهرجان روتردام للفيلم العربي فيلم "أبي لم يمت" إخراج عادل الفاضلي، كما تشارك السعودية بفيلم "مندوب الليل" إخراج علي الكلثمي، ومن إخراج عفاف بن محمود وخليل بنكران يعرض فيلم "كواليس"، وهو إنتاج مشترك بين المغرب وتونس وبلجيكا وفرنسا وقطر والنرويج والسعودية.



كما يشارك فيلم "الأستاذ" الفلسطيني من إخراج فرح النابلسي، وهو إنتاج مشترك بين المملكة المتحدة وفلسطين وقطر والذي يعرض في برنامج يوم الفيلم الفلسطيني، والفيلم التونسي "المابين" إخراج ندى المازني حفيظ، كما يشارك من مصر، فيلم "الصف الأخير"، بطولة بيومي فؤاد وتيام قمر، ويشاركهما ياسر الطوبجي، محمد عبد العظيم، أمجد عابد، والوجه الجديد نورا عبد الرحمن. الفيلم قصة وسيناريو شريف محسن، مي زيادي، علاء حسن، وحوار علاء حسن و من إخراج شريف محسن.

وتدور قصة فيلم الصف الأخير حول شاب قليل الخبرة بالحياة وينظر لكل ما حوله من زاوية واحدة. يخوض رحلة من يوم واحد تقلب كل المفاهيم لديه رأساً على عقب.