شكرا لقرائتكم خبر عن عمرو الفقي عن اجتماع المتحدة مع تركي آل الشيخ: تعاون مهم لدعم صناعة السينما والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - علق عمرو الفقي الرئيس التنفيذي للشركة المتحدة للخدمات الإعلامية على تعاون الشركة المتحدة للإنتاج السينمائي مع المستثمرين السعوديين برعاية المستشار تركي آل الشيخ رئيس هيئة الترفيه السعودية في إنتاج أفلام عربية جديدة تابعة لـ صندوق Big Time.

حيث شارك عمرو الفقي عبر حسابه على "فيسبوك"، منشور رئيس هيئة الترفيه السعودية والذي يقول فيه: "عقدنا اليوم الاجتماع الثاني مثمر ومهم لـ صندوق Big Time للأفلام في مدينة جدة في المملكة العربية السعودية مع الأخ العزيز أحمد بدوي ممثلا عن الشركة المتحدة للإنتاج السينمائي والشركاء والمستثمرين السعوديين، وسترى نتائجه النور قريبا ان شاء الله بسلسلة مهمة من الأفلام العربية عالية الانتاج وتناقشنا عن خطوات الصندوق Big Time 2 للأفلام والذي قد يرى النور في آخر هذه السنة … gea داعمة لكل مبدع عربي وللانتاج القيم الذي يستمتع به الجمهور"، معلقا عليه: "تعاون مهم لدعم صناعة السينما".