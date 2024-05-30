“الطائر الرفراف” انضمامات وانسحابات وهل يُمدّد لموسم ثالث؟

تمّ الاعلان رسميًا عن انتهاء الموسم الثاني من مسلسل “الطائر الرفراف” في السابع من حزيران/يونيو القادم ولن يتّم تمديده لحلقة اضافية كما كانت تنوي القناة.

المسلسل الذي يحقّق نجاحات كبيرة سيشهد على انضمامات جديدة وانسحابات أيضًا منها شخصية “بيلين” التي ستنفصل عن العمل نهاية هذا الموسم بشكل نهائي. وايضًا تردّدت معلومات عن انفصال شخصية “أورهان كورهان” عن العمل.

وقد كثرت التكهنات حول أحداث الحلقة الأخيرة من المسلسل حيث تداول الجمهور تساؤلات حول نهاية الموسم الثاني حيث من المرّجح أن تضع “سيران” مولودتها التي تبقى مع “فريد” كذكرى منها خاصة بعد اكتشاف اصابتها بمرض السرطان واقتراب وفاتها.

وبالوقت الذي تشير المعلومات عن تجديد مسلسل “طائر الرفراف” لموسم ثالث، لم تؤكّد شركة الانتاج رسميًا هذه المعلومات وذلك بالتزامن مع انتشار خبر انفصال الكاتب محمد باريش جونجر عن كتابة المسلسل بجزئه الثالث في حال تمّت الموافقة عليه رسميًا مع انضمام الممثلة سو دميرال الى العمل بشخصية “سربيل”، ابنة شقيقة “ايفكات” وهي طموحة جدًا مثل “ايفكات”…

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إذًا عشاق المسلسل بانتظار قرار شركة الانتاج بما يخصّ العمل خاصة مع انتشار اخبار عن أزمة مالية تطال القطاع الدرامي في تركيا بسبب الأزمة الاقتصادية التي تواجهها البلاد وانعكاس ذلك على صنّاع الدرارما بسبب التكلفة العالية جدًا لكل حلقة من اي عمل درامي.