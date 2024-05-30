زفاف ياسمين رئيس.. تفاصيل حفل ليلة العمر

ياسر رشاد - القاهرة - تحتفل الفنانة ياسمين رئيس بزفافها على رجل الأعمال أحمد عبدالعزيز، وذلك مساء اليوم، الخميس، في القلعة.

ومن المقرر أن يحضر حفل الزفاف أقارب وأصدقاء العروسين، بالإضافة إلى عدد من النجوم والفنانين والشخصيات العامة.

من هو زوج الفنانة ياسمين رئيس؟

يعمل رجل الأعمال أحمد عبدالعزيز في مجال الموارد المعدنية من خلال اكتشافها وإعادة تدوير النفايات الصلبة الناتجة عنها، بالإضافة لمشروعاته الاستثمارية الأخرى، وسبق له الزواج من قبل.

مشوارها الفني:

بدأت في عالم التمثيل منذ أن كان عمرها 14 سنة، ثم افتتحت مسيرتها الفنية بالمشاركة في مسلسل عرض خاص في 2010 مع المخرج هادي الباجوري، حيث قدمت واحدة من 5 شخصيات رئيسية به، وأدى ذلك إلى مشاركتها في العديد من الأفلام والمسلسلات، اختارها المخرج الكبير محمد خان لبطولة فيلم فتاة المصنع، الذي حقق نجاحًا باهرًا ونال العديد من الجوائز المحلية والدولية.

أعمال الفنانة ياسمين رئيس:

من أبرز أعمالها، فيلم إكس لارج أمام النجم أحمد حلمي، وفيلمي واحد صحيح والمصلحة، بالإضافة إلى مسلسل طرف ثالث الذي أسهم في اختيارها لدور البطولة في فيلم فتاة المصنع، وهو بمثابة انطلاقة ياسمين في عالم السينما، لتتعاون مع حلمي مرة أخرى في بطولة فيلم صنع في مصر للمخرج عمرو سلامة.

ثم تعاقدت على بطولة أفلام أخرى بعد ذلك، منها فيلم من ضهر راجل أمام النجم آسر ياسين، وفيلم بلاش تبوسني للمخرج والمؤلف أحمد عامر، هيبتا المحاضرة الأخيرة.

جوائز ياسمين رئيس:

حصلت على 6 جوائز وتكريمات: جائزة أفضل ممثلة من مهرجان دبي السينمائي الدولي 2013، وجائزة أفضل ممثلة في مهرجان مالمو للسينما العربية في السويد، ثم جائزة التمثيل نساء من المهرجان القومي الثامن عشر للسينما المصرية، جائزة ممثلة الدور الأول في الدورة الـ41 من مهرجان جمعية الفيلم للسينما المصرية، جائزة أفضل ممثلة في مهرجان طريق الحرير السينمائي في دبلن بأيرلندا، وأخيرًا حصلت ياسمين على تنويه خاص من لجنة تحكيم مسابقة الشرائط الطويلة بـالمهرجان الدولي للفيلم الشرقي في جنيف.