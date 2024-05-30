3 عروض مسرحية بروض الفرج في اليوم قبل الأخير من مهرجان النوادي

ياسر رشاد - القاهرة - يشهد مسرح قصر ثقافة روض الفرج، مساء اليوم الخميس، ثلاثة عروض مسرحية ضمن فعاليات المهرجان الختامي لنوادي المسرح في دورته الحادية والثلاثين، "دورة الكاتب المسرحي الراحل د. علاء عبد العزيز"، والمقام برعاية الدكتورة نيفين الكيلاني وزير الثقافة، وتنظمه الهيئة العامة لقصور الثقافة برئاسة عمرو البسيوني.

"ظلال"

يأتي العرض المسرحي الأول بعنوان "ظلال"، ويعرض في الرابعة مساء، وهو لفرقة غزل المحلة، تأليف خالد توفيق وإخراج هاني يسري.

يطرح العرض عدة قضايا مجتمعية من خلال قصة مجموعة من الأشخاص يحاولون الانتفاضة والتخلص مما فيه من بؤس وشقاء، ولكنهم يصطدمون ببعضهم البعض وتتصاعد الأحداث.

"خيط أحمر طويل"

أما العرض الثاني لفرقة الأقصر المسرحية، ويحمل عنوان "خيط أحمر طويل"، وهو من تأليف علي عثمان وإخراج زينب العزب، ويعرض في تمام السادسة مساء.

العرض تجربة نسائية خاصة ويناقش عدة قضايا تعاني منها المرأة في المجتمع وخاصة في مجتمع الصعيد وما به من تحديات.

"غرفة ٧٠٧"

ويقدم العرض المسرحي الثالث في تمام الثامنة مساءً بعنوان "غرفة ٧٠٧" لفرقة أسيوط المسرحية، من تأليف وإخراج أحمد مصطفى زعفان.

وتدور أحداثه حول داخل غرفة مجهولة يتواجد بها شخصان لا يعلمان سبب تواجدهما، ويتم التواصل معهما عبر صوت من الخارج، وعليهم تنفيذ التعليمات من أجل الخروج.

المهرجان تتكون لجنته التحكيمية من المخرج هشام عطوة رئيسا، والدكتور محمد سمير الخطيب، والدكتور حمدي عطية، والمخرج سامح مجاهد، والموسيقار أحمد حمدي رؤوف، والمخرج محمد الطايع مقررا.

"المهرجان الختامي لنوادي المسرح" تنظمه الإدارة العامة للمسرح برئاسة سمر الوزير بإشراف الإدارة المركزية للشئون الفنية برئاسة الفنان تامر عبد المنعم، ويشارك به هذا الموسم 24 عرضا مسرحيا تقدم مجانا للجمهور، ويصدر عنه نشرة يومية بالإضافة لندوات نقدية تعقب العروض يشارك بها نخبة من النقاد والمسرحيين.

ومن المقرر أن يقام حفل ختام المهرجان وتوزيع الجوائز غدا الجمعة في تمام الثامنة مساء على مسرح السامر بالعجوزة.