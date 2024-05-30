الأحد المقبل.. أحمد ماهر ونجله محمد في ضيافة "واحد من الناس"

محمد اسماعيل - القاهرة - كتبت- منال الجيوشي

في حلقة فنية خاصة ولأول مرة يستضيف الإعلامي الدكتور عمرو الليثي في العاشرة مساء الأحد المقبل من برنامج "واحد من الناس"، الفنان والنجم الكبير أحمد ماهر بحضور نجله الفنان محمد ماهر

ويتحدث النجم الكبير عن نشأته وهو ابن منطقة بولاق أبو العلا، وعمله قبل الفن وأسرته وعن بدايته الفنية

كما يتحدث عن أول أعماله وكيف تعامل مع رفض والده أن يكون ممثلا، والصدفة التي جمعته بابنه محمد في مسلسل "حديث الصباح والمساء" وعشقه للأعمال التاريخية والدينية وأصعب شخصية تاريخية ودينية قدمها خلال مسيرته الفنية

يغرض برنامج "واحد من الناس" يوم الأحد المقبل، في تمام العاشرة مساء على قناة الحياة