مجزرة رفح السبب.. دينا الوديدي تتراجع عن طرح أغاني ألبومها

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب-مصطفى حمزة:

أعلنت المطربة دينا الوديدي، اعتذارها عن طرح أغنية جديدة من ألبومها "بينا"، كان من المقرر طرحها اليوم الخميس 30 مايو.

المطربة دينا الوديدي، عبر صفحتها في موقع فيسبوك، كتبت: "كان المفروض أنزل أغنية جديدة بكرة من ألبومي الجديد ( بينا ) بس للأسف أنا مش هقدر أعمل كده في الظروف دي، وهتتأجل شوية شكرا جدا لحسن تفهمكم".

كانت المطربة دينا الوديدي، قد طرحت في يناير الماضي، أولى أغاني الألبوم، وهي بعنوان "بندهلك"، من ألحانها، وكلمات حسن فريد طرابيه.

المطربة دينا الوديدي، كانت قد شاركت مع 35 مطرب ومطربة راب من مختلف الدول العربية، في تقديم أغنية بعنوان "راجعين"، بالتزامن مع بداية الجرائم الإسرائيلية ضد الفلسطينيين في غزة.