بالكوفية الفلسطينية.. مروان موسى يشعل حفله في هولندا وسط حضور كامل العدد

محمد اسماعيل - القاهرة - كتبت- منال الجيوشي

أحيا نجم الراب الشهير مروان موسى حفلا استثنائيا في أوتريخت بهولندا، وسط حضور جماهيري كبير، تخطى 2000 شخص من جمهوره.

وحقق الحفل نجاح ورواج كبير، وتفاعل الحضور مع مروان موسى، خاصة عندما ارتدى الكوفية الفلسطينية، والتي اشتعل المسرح بعدها من التفاعل ليظهر الجمهور تضامنه الكامل مع القضية الفلسطينية ورفضا لما يحدث من انتهاكات في قطاع غزة.

وقال مروان موسى على المسرح خلال الحفلة، إن الجيل الجديد من المستحيل أن ينسى القضية الفلسطينية أو يتجاهلها، مؤكدا على دعمه الكامل للقضية الفلسطينية، ورفضه لما يقوم به الاحتلال في قطاع غزة.

وتعد هذه الحفلة هي الأولى للرابر الشهير مروان موسى، بعد غياب أكثر من عام عن إحياء الحفلات، وحضر الحفل جمهور عربي مقيم في هولندا، بالإضافة لجمهور كبير من جنسيات مختلفة.

ويعاود مروان موسى نشاطه الفني، ويستأنف حفلاته خلال الفترة المقبلة، بداية من اليوم بحفل ضخم في زد بارك، خاصة بعدما وصلت الموسيقى التي يقدمها الرابر إلى العالمية، واكتسبت جمهور عريض في كافة أرجاء ودول العالم، خاصة من جيل الشباب و مختلف الأعمار الذين عشقوا هذه الأغاني.