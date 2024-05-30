تفاصيل أول حفل لمدحت صالح بعد وفاة شقيقه

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب-مصطفى حمزة:

يستعد المطرب الكبير مدحت صالح، لتقديم حفل جديد ضمن سلسلة حفلات "صوت السينما"، بمشاركة المطربة ريهام عبدالحكيم، في متحف الحضارة المصرية.

الحفل من المقرر إقامته بمناسبة الإحتفال بمرور 3 سنوات، على إقامة متحف الحضارة المصرية، وذلك يوم 12 يونيو المقبل،

ويقدم المطرب مدحت صالح، والمطربة ريهام عبد الحكيم، باقة من أشهر أغاني الأفلام، بتوزيع أوركسترالي، تحت قيادة المايسترو ناير ناجي،وتولى إعادة توزيع الأغاني المؤلف الموسيقي أحمد الموجي.

الجهة المنظمة، طرحت تذاكر الحفل للحجز، وتتراوح بين 1250، و2250، و 3250 جنيه مصري.

الحفل، يشهد أول ظهور للمطرب مدحت صالح، عقب رحيل شقيقه أحمد، في 25 مايو الماضي