شكرا لقرائتكم خبر عن المشاكل الزوجية بين شيري عادل وعمر الشناوي فى برومو الوصفة السحرية.. فيديو والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - طرحت قناة dmc برومو تشويقي قصير لمسلسل "الوصفة السحرية"، المقرر انطلاق عرضه يوم السبت 8 من يونيو المقبل في تمام الساعة 8 مساء.

وظهر خلال البرومو معاناة شيري عادل وعمر الشناوي من مشاكل وضغوطات في فترة زواجهم الأولى، ومناقشة ذلك بشكل لايت.



تدور أحداث مسلسل "الوصفة السحرية" حول العلاقات الزوجية والمشاكل التي تواجة المقبلين على الزواج وكذلك التى تواجه الأشخاص فى السنوات الأولى من الزواج، وذلك من خلال مجموعة من السيدات الذين يقطنون داخل كومبوند سكنى، ويظهر كتاب بعنوان "الوصفة السحرية – لزواج ناجح" وينتشر بين سيدات الكومبوند اللاتى يقرأن الكتاب وسط إعجاب كبير منهم ومحاولة لتنفيذ ما بداخل الكتاب وذلك في إطار اجتماعى مشوق.

مسلسل "الوصفة السحرية" يعتمد على البطولة الجماعية ويضم في قائمة أبطاله كلا من شيرى عادل، إسلام جمال، هيدى كرم، عمر الشناوى، بسمة داود، لقاء سويدان، رانيا منصور، كارولين عزمى، محمد أبو داود، هالة فاخر، سلوى عثمان، سلوى محمد على، عماد رشاد والعمل تأليف ورشة مصنع الحكايات لمؤسسها هانى سرحان، إشراف على الكتابة دعاء عبد الوهاب، فكرة: مى سعيد، سيناريو وحوار منة فوزى وايرين يوسف ومي سعيد وإخراج خيرى سالم.