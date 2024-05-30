شكرا لقرائتكم خبر عن لقاء سويدان أم لطفلة ومتحررة التفكير خلال أحداث مسلسل الوصفة السحرية والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - تشارك الفنانة لقاء سويدان في بطولة مسلسل الوصفة السحرية المقرر عرضه يوم السبت الموافق 8 يونيو المقبل الساعة 8 مساء على قناة dmc ومنصة watch it حيث يعد أول أعمال الأوف سيزون على قنوات المتحدة.

لقاء سويدان تجسد خلال أحداث المسلسل شخصية سيدة متحررة في التفكير والشكل والملابس، لاسيما وأنها عاشت معظم حياتها خارج مصر، وهى أم لطفلة وفى نفس الوقت أخت الفنان إسلام جمال، وتعيش في المجمع السكنى الذى تدور فيه أحداث العمل ويتواجد فيه معظم الشخصيات، وتحدث العديد من المواقف بيهم في إطار إجتماعى لايت.



لقاء سويدان فى مسلسل الوصفة السحرية

أبطال مسلسل الوصفة السحرية

مسلسل الوصفة السحرية يضم في قائمة أبطاله كلاً من: شيري عادل، إسلام جمال، هيدي كرم، عمر الشناوي، بسمة داود، لقاء سويدان، رانيا منصور، كارولين عزمي، محمد أبو داود، هالة فاخر، سلوى عثمان، سلوى محمد علي، وعماد رشاد، والعمل تأليف ورشة مصنع الحكايات لمؤسسها هاني سرحان، وإشراف على الكتابة دعاء عبد الوهاب، وفكرة: مي سعيد، وسيناريو وحوار منة فوزى وإيرين يوسف ومي سعيد، وإخراج خيرى سالم.

مسلسل الوصفة السحرية تدور أحداثه في دراما اجتماعية مثيرة حول المشكلات الزوجية؛ فبعد زواج دينا من مالك يقع بين يديها كتاب "الوصفة السحرية لزواج ناجح" الذي يلفت نظرها؛ فتفتحه لتجد عنوان "سنة أولى زواج"، فتظل تقرأ في سطوره بنهم ولا يمكنها التوقف، لأنها تكتشف أن معظم ما فيه يعكس الواقع، فتتخذ دينا على أثره قرارات قد تقلب حياتها وحياة المحيطين بها.

المسلسل الاذاعى حكاية خير فى رمضان الماضى

يذكر أن لقاء سويدان قدمت فى رمضان الماضى المسلسل الإذاعى حكاية خير على إذاعة راديو مصر، حيث خاضت خلاله تجربة الإخراج بجانب التمثيل، وشارك فى بطولة المسرحية سامح حسين، سميرة عبد العزيز، أحمد فؤاد سليم، وتدور أحداثه حول القيم الإنسانية والمجتمعية التى تعلمنا العادات والتقاليد القديمة وتعيدنا للزمن الجميل والواجب توافرها في الأسر المصرية، وما يجب أن يتم اتباعه من خلال أب وأم وجد وجدة وطفلين.



لقاء سويدان



لقاء سويدان



الفنانة لقاء سويدان