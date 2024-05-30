شكرا لقرائتكم خبر عن مروان موسى يشعل حفله في هولندا مرتديًا الكوفية الفلسطينية.. صور والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - أحيا نجم الراب مروان موسى حفلاً غنائياً في مدينة أوتريخت بهولندا، وسط حضور جماهيري كبير، تخطى 2000 شخص من جمهور مروان المرتبطين به من أجيال مختلفة، ويعد هذا الحفل الأول للرابر مروان موسى، بعد غياب أكثر من عام عن إحياء الحفلات، وحضر الحفل جمهور عربي مقيم في هولندا، بالإضافة لجمهور كبير من جنسيات مختلفة.

وحقق الحفل نجاح ورواج كبير، وتفاعل الحضور مع مروان موسى أثناء الغناء، خاصة عندما ارتدى الكوفية الفلسطينية، والتي اشتعل المسرح بعدها من التفاعل ليظهر الجمهور تضامنه الكامل مع القضية الفلسطينية ورفضا لما يحدث من انتهاكات في قطاع غزة.

وقال مروان موسى أثناء وقوفه على المسرح خلال الحفلة، إن الجيل الجديد من المستحيل أن ينسى القضية الفلسطينية أو يتجاهلها، مؤكدا على دعمه الكامل للقضية الفلسطينية، ورفضه لما يقوم به الاحتلال في قطاع غزة.

وكان مروان موسى قد أكد خلال لقائه فى برنامج ع المسرح مع الإعلامية منى عبد الوهاب، على قناة الحياة فى رمضان الماضى، أن معظم الناس شايفة إن الراب حرام وبيسمعوا مزيكتنا وشايفين إن ده غلط، لكن أنا شايف إن الحاجات المحرمة واضحة أكتر من كدة"، مضيفاً ان اللى بيقولوا إن المزيكا حرام مش موضح وهى لو محرمة كانت هتبقى واضحة وصريحة اللى هو الغنا والمزيكا حرام، وبحثت فى الأمر وجدت إن الحاجات المحرمة بتكون واضحة".

ولفت مروان موسى إلى أن نقابة الموسيقيين أكبر كيان بيدعمنى فى مصر، وبعتبر المطرب مصطفى كامل نقيب الموسيقيين أخويا الكبير وممكن يوجهنى وباسمع ليه، هو مش عاوز يوقعنى وأكيد اللى بيقوله حاجة أفضل لى، موضحا أن تاريخ مصر فى الغناء قديم، وعايزين الناس تقربلنا وتفهمنا، واحنا بنعتمد كتير على الكتابة".



مروان موسى من حفله فى دينة أوتريخت بهولندا



الفنان مروان موسى



مروان موسى يرتدى الكوفية الفلسطينية فى حفله بهولندا



مروان موسى بالكوفية الفلسطينية



مروان موسى