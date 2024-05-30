١٢ ملاكمًا يجرون تمارينهم استعدادًا لنزالات السبت المقبل “5VS5”

على مدى ساعتين استعرض مساء الأربعاء ١٢ ملاكماً بتمارينهم أمام الجمهور الكبير الذي احتشد لمشاهدتهم إضافة إلى وسائل الإعلام الدولية والمحلية في سكوير ٢ “بوليفارد سيتي” في العاصمة الرياض، وذلك ضمن “أسبوع الملاكمة” الذي بدأ أمس استعداداً لنزالات السبت المقبل “5VS5″، إحدى فعاليات موسم الرياض.

كما جرى التعريف بالسجل الرياضي الحافل لكل ملاكم، شملت الألقاب الحائز عليها والنزالات التي خاضها شاملة عدد مرات الفوز وبأي الطرق كانت.

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يذكر أن اليوم (الخميس) سيخصص للمؤتمر الصحفي كما سيجري الملاكمين يوم الجمعة “الوزن الرسمي” قبل المشاركة في نزال السبت الكبير.