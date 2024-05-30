مي عز الدين “أميرة” الشاشة قريبًا…  إقرأوا التفاصيل

تستعد الممثلة المصرية مي عز الدين للمشاركة في مسلسل جديد بعنوان “الأميرة” من تأليف محمد سيد بشير، ومن المقرّر ان يُعرض خارج الموسم الرمضاني.

في هذا السياق، لا زالت الشركة المنتجة للمسلسل تعكف على ترشيح أسماء الممثلين الذين سيشاركون فيه والتعاقد مع آخرين قبل انطلاق التصوير في الفترة المقبلة.

تجدر الإشارة ان مي عز الدين، خطفت الأنظار بعد ظهورها كضيفة شرف في المشهد الأخير من الحلقة الأخيرة من مسلسل “كوبرا” بطولة الممثل محمد إمام والذي عُرض خلال النصف الثاني من شهر رمضان ٢٠٢٤.

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آخر أعمال مي عز الدين الدرامية مسلسل “سوق الكانتو” الذي شاركها بطولته أمير كرارة فتحي عبد الوهاب، تأليف هاني سرحان واخراج حسين المنباوي وقدمته في العام ٢٠٢٣.