أحمد ماهر ضيف عمرو الليثي بـ "واحد من الناس".. الأحد

ياسر رشاد - القاهرة - يستضيف الإعلامي عمرو الليثي، الفنان أحمد ماهر ونجله محمد، في برنامجه «واحد من الناس» يوم الأحد المقبل في تمام العاشرة مساءً، بحلقة فنية خاصة استثنائية يكشفان خلالها العديد من الأسرار الفنية والشخصية .

ويتحدث أحمد ماهر عن نشأته وهو ابن منطقة بولاق أبو العلا، وماذا كان يعمل قبل الفن وأسرته واولاده وأمنيته أن تكون له بنت.

وعن بدايته الفنية يتحدث وأول أعماله وكيف تعامل مع رفض والده ان يكون ممثلا ، والصدفة التي جمعته بابنه محمد في مسلسل حديث الصباح والمساء، وعشقه للأعمال التاريخية والدينية وأصعب شخصية تاريخية ودينية قدمها خلال مسيرته الفنية.

أحمد ماهر ونجله محمد

أحمد ماهر ونجله محمد

كما يتحدث عن زوجته الإعلامية وفاء ماهر وكيف تعرف عليها والسر فى الزواج الناجح؟ وهل هو سي السيد فى البيت ، و عن ابنه محمد ومسيرته الفنية وآخر أعماله بمسلسل "حق عرب".

كما يتحدث نجله الفنان محمد ماهر عن بدايته الفنية وأهم الأعمال في مسيرته ، وعلاقته بوالده وطفولته وتخرجه من كلية العلوم وأول أعماله الفنية؟ وهل صحيح أن الفنانة سميرة أحمد هى التي رشحته لمسلسل "أميرة فى عابدين" والعديد من الاسرار والكواليس واخر أعماله بمسلسل "حق عرب "، يذاع "واحد من الناس" الأحد المقبل في العاشرة مساء على الحياة.

أحمد ماهر ونجله محمد

آخر أعمال الفنان أحمد ماهر

كانت آخر أعمال أحمد ماهر، مسلسل صيد العقارب، الذي عرض ضمن الماراثون الرمضاني الماضي 2024، وحقق نجاحًا كبيرًا وقتها، كما نال إعجاب عدد من النقاد والجمهور .

أحداث مسلسل صيد العقارب

شارك “ماهر” في السباق الرمضاني الماضي 2024 في مسلسل صيد العقارب، الذي تدور أحداثه في إطار اجتماعي مليء بالتشويق والإثارة من خلال وقوع حرب شديدة ومثيرة بين عائلتين من الصعيد، وتتحول الصداقة بين الجميع إلى عداوة قاتلة.

أبطال مسلسل صيد العقارب

يشارك في بطولة مسلسل صيد العقارب نخبة كبيرة من الفنانين من بينهم، غادة عبد الرازق، أحمد ماهر، رياض الخولي، محمد علاء، محمود عبد المغني، سيمون، ميار الغيطي، أحمد جمال سعيد، والعمل من تأليف باهر دويدار وإخراج أحمد حسن.

أحمد ماهر

ممثل مصري، ولد في منطقة بولاق أبو العلا بالقاهرة في عام 1946، حصل على درجة البكالوريوس في معهد للفنون المسرحية في عام 1973، عمل أغلب الوقت بين المسرح و التلفزيون، حيث عمل في مراكز الشباب و في قصور الثقافة الجماهيرية، كما تم تعيينه في مسرح الطليعة، ومن أشهر المسرحيات التي قدمها (المتزوجون، دول عصابة يا بابا، أجازة ممتعة جدًا).

اشتهر في التليفزيون بتأدية العديد من الشخصيات التاريخية، من أعماله (الفرسان، الأبطال، رأفت الهجان، نابليون والمحروسة).