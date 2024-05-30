بالصور| النجوم بحفل افتتاح الدورة الثالثة لمهرجان الأفلام الأوروبية في الرياض

محمد اسماعيل - القاهرة - كتبت- منى الموجي:

شهدت "فوكس سينما واجهة روشن"، مساء الأربعاء، حفل افتتاح الدورة الثالثة لمهرجان الأفلام الأوروبية، بحضور عدد كبير من النجوم وكان في استقبالهم كريستوف فارنو، سفير الاتحاد الأوروبي بالرياض، وعبد الإله الأحمري، مؤسس مجموعة الصور العربية.

ومن أبرز النجوم الذي حضروا حفل الافتتاح الذي قدمته الفنانة سمر ششة، كل من: زارا البلوشي، عهود السامر، لولو عبدالعزيز، مروة الشافعي، وصالح الفوزان وأضوى فهد وبدر محسن، بجانب عبدالجليل الناصر المدير العام لتنمية القطاع وجذب الاستثمار في هيئة الأفلام ومجموعة من سفراء الاتحاد الأوروبي، وعدد كبير من وسائل الإعلام السعودية والدولية.

بعد مراسم السجادة الزرقاء وكلمات الترحيب تم عرض الفيلم الأيرلندي "Lakelands" للمخرجين باتريك ماكجيفني وروبرت هيجينز.

يشار إلى أن مهرجان الأفلام الأوروبية، يستمر حتى يوم 6 يونيو 2024، ويقام لأول مرة في جدة بجانب الرياض، بعد النجاح الكبير الذي حققه على مدار الدورتين السابقتين، تستضيف المهرجان دار عرض ڤوكس سينما سنشري كورنر بالرياض وڤوكس سينما جدة بارك المفتتحة حديثاً.

المهرجان يتضمن عرض 21 فيلماً أوروبياً من مختلف الدول الأوروبية، بما في ذلك النمسا وبلجيكا وبلغاريا وقبرص والتشيك والدنمارك وإستونيا وفنلندا وفرنسا وألمانيا واليونان وإيرلندا وإيطاليا وليتوانيا وهولندا وبولندا والبرتغال وسلوفاكيا وسلوفينيا وإسبانيا والسويد.

يضم المهرجان مجموعة من الأفلام الحائزة على العديد من الجوائز، بما في ذلك جوائز الأوسكار والسعفة الذهبية بمهرجان كان الدولي السينمائي.

يهدف المهرجان إلى تسهيل التبادل الثقافي والترويج للسينما الأوروبية، كما يعمل على تعزيز التواصل بين صناع الأفلام الأوروبيين والسعوديين من خلال تنظيم فعاليات جانبية مخصصة. من بين ضيوف المهرجان المخرج النمساوي الحاصل على جائزة أوسكار ستيفان روزوتسكي والذي سوف يقدم دورة متخصصة بالمهرجان. كما تشمل قائمة ضيوف المهرجان كيرياكوس توفاريديس من قبرص وميكي دي يونج من هولندا، بالإضافة إلى روبرت هيجينز وباتريك ماكجيفني من إيرلندا، والذين سيلتقون الجمهور في حوار مفتوح مع صناع الأفلام ومحبيها.