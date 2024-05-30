"مفيش ممنوع".. لطيفة تكشف تفاصيل أول 4 كليبات بنظام الذكاء الاصطناعي Ai بالعالم العربي

محمد اسماعيل - القاهرة - كتبت- منال الجيوشي

انتهت النجمة لطيفة من تسجيل وتصوير كافة أغاني ألبومها الجديد "مفيش ممنوع"، والذي يحتوي على 10 أغاني، منهم أغنية باللهجة التونسية و 9 أغاني باللهجة المصرية، وتستعد لطرحه خلال الفترة المقبلة، ويحمل الألبوم العديد من المفاجآت لجمهور لطيفة المتشوق لها بعد فترة من الغياب.

أعلنت لطيفة بمؤتمر إعلامي أقيم مساء أمس في Cinepost للإنتاج الفني بالجيزة عن تفاصيل الألبوم، بحضور عدد من البرامج الفنية والقنوات المصرية والعربية، عن تفاصيل ألبومها الجديد "مفيش ممنوع"، كما استعرضت على الشاشة تفاصيل 4 كليبات من الألبوم مع الحضور، والذين تفاعلوا معها وانبهروا بما تقدمه في الألبوم الجديد، كما أبدوا سعادتهم من المفاجآت التي يتضمنها الألبوم.

وقالت لطيفة إنها قررت طرح الألبوم كاملا، وليس بطريقة السينجل، وصورت كافة الأغاني بطريقة الفيديو كليب والفيديو ريلكس، كما تقوم لأول مرة بعمل مجموعة كليبات بنظام الذكاء الاصطناعي Ai، في تجربة جديدة على عالم الموسيقى العربية مع المخرج المبدع الكبير الرائد في مجال الذكاء الاصطناعي وليد ناصيف.

فيما كشف المخرج وليد نصيف خلال المؤتمر، إن العمل بنظام Ai الذكاء الاصطناعي، أصبح أمر واقع، مشيرا أن التطور في هذا المجال يضيف كثيرا لصناعة الصورة والموسيقى، ويضفي حالة من الخيال، وأشار إن التعاون مع النجمة لطيفة في هذا المشروع استغرق تجهيزات طويلة حتى يخرج بشكل مميز وجيد يليق بتطور الذكاء الاصطناعي حول العالم.

وتتعاون لطيفة في ألبومها الجديد مع نخبة من الشعراء والملحنين والموزعين، وكعادتها يضم الألبوم مجموعة من الشباب الذين تتيح لهم لطيفة الفرصة من خلال التعاون معها.

ومن أبرز الأسماء التي تتعاون معها لطيفة في الألبوم الجديد، من الملحنين وليد سعد، محمود أنور، خالد فتوح، أحمد بحر، عمر المصري, والمفاجأة النجم كاظم الساهر، والذي لحن لها أغنية من كلمات الشاعر الراحل عبد الوهاب محمد، ومن ضمن الشعراء المشاركين في الألبوم سامر أبو طالب، كريم حكيم، نادر عبد الله، مؤمن سالم، وحسام سعيد.

أما على مستوى الإخراج فتتعاون لطيفة في 4 أغاني مع المخرج الكبير وليد ناصيف، وأغنيتين من إخراج شريف ترحيني.

وحضر مؤتمر أمس عدد من القنوات المصرية والعربية، إذ ردت لطيفة والمخرج وليد ناصيف على أسئلة الصحفيين حول مشروعها مع وليد ناصيف، وكما كشفت عن إهداء إحدى أغاني الألبوم للفنان محمد حسن، ما دفع البعض للتساؤل عن هذا الفنان، لتكشف لطيفة أنه فنان ليبي راحل، ووصفته بالفنان الكبير في عالم الموسيقى

كما أجاب وليد ناصيف على تساؤلات الحضور عن مميزات ومخاطر الذكاء الاصطناعي، ليؤكد على رأيه الثابت، بأن الذكاء الاصطناعي يضيف كثيرا لعالم الفن والتطور في الصناعة، ولكن يجب أن يستخدم وفق رؤية ومبررات لكل تفاصيله، لأنه يفتح الخيال ويخرج عن الواقع والمألوف.

ثم أجرت لطيفة بعد نهاية المؤتمر عدد من اللقاءات مع البرامج الفنية بقنوات مصرية، منها قنوات on و الحياة وصدى البلد، وغيرها، بالإضافة للقنوات العربية ومنها روتانا، عمان، lbc، النهار الكويتية وغيرها، واستمر المؤتمر إلى الساعات الأولى من صباح اليوم.