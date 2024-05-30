"سلسلة مهمة من الأفلام العربية".. تركي آل الشيخ يكشف عن شراكة مع الشركة المتحدة

محمد اسماعيل - القاهرة - كتبت- منال الجيوشي

أعلن المستشار تركي آل الشيخ رئيس الهيئة العامة للترفيه بالمملكة العربية السعودية، عن تطورات الشراكة الفنية التي تم الاتفاق عليها مؤخرا مع الشركة المتحدة

وكتب آل الشيخ عبر حسابه الرسمي بموقع فيسبوك: "عقدنا اليوم الاجتماع الثاني مثمر ومهم لصندوق Big Time للأفلام في مدينة جدة في المملكة العربية السعودية مع الأخ العزيز أحمد بدوي ممثلا عن الشركة المتحدة للإنتاج السينمائي والشركاء والمستثمرين السعوديين"

وتابع: "وسترى نتائجه النور قريبًا إن شاء الله بسلسلة مهمة من الأفلام العربية عالية الإنتاج، وتناقشنا عن خطوات الصندوق Big Time 2 للأفلام والذي قد يرى النور في آخر هذه السنة … gea داعمة لكل مبدع عربي وللإنتاج القيم الذي يستمتع به الجمهور"

يذكر أن المستشار تركي آل الشيخ كان قد أعلن عن تخصيص صندوق «big time»، لرعاية أفضل الأفلام العربية، وكشف أن المملكة سوف تدعم السينما المصرية بـ4 مليارات جنيه مصري.